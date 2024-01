Zamek wkrótce będzie dostępny dla zwiedzających. "Zakończył się pierwszy etap"

W 1410 r. za panowania Władysława Jagiełły miasto stało się siedzibą starostwa. Zamek należał m.in. do rodu Lanckorońskich, Zebrzydowskich i Czartoryskich i Wielopolskich. Podczas konfederacji barskiej Lanckorona poniosła duże straty. W 1768 r. konfederaci opanowali zamek. W 1771 r. został on jednak oblężony. Konfederaci poddali się w czerwcu 1772 r. Doprowadziło to do zniszczenia zamku i miasta, które już nigdy nie odzyskało dawnej świetności. Dziś, to obok wspaniałego rynku, ogromna atrakcja turystyczna. W 1934 r. Lanckoronie odebrane zostały prawa miejskie.