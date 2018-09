Zamieszkał na australijskim lotnisku. Zauważono go po tygodniu

Pochodzący z Tajwanu Lee Chi Lin spędził tydzień na lotnisku w Perth, zanim zauważyli go policjanci. Mężczyzna w tym czasie nie mył się i skromnie żywił. Port miał być jego tymczasowym miejscem zamieszkania.

Mieszkaniec Tajwanu , niewielkiego państwa ulokowanego na wyspie, ok. 150 km od wschodniego wybrzeża Chin, przyleciał do Perth , 2-milionowej metropolii na zachodzie Australii, aby rozpocząć od lipca nowe, lepsze życie.

Mimo że 24-latek otrzymał wizę pracowniczą i biegle posługiwał się angielskim, miał spore problemy ze znalezieniem płatnego zajęcia. Szybko zaczęły mu się kończyć oszczędności. Gdy wyliczył, że nie stać go na kolejny miesiąc życia bez pracy, postanowił nie ryzykować i wrócić do domu. Sęk w tym, że był koniec sierpnia, a bilet powrotny mógł zrealizować dopiero 5 października. Mężczyzna na początku planował spać w parku, jednak noce były zbyt chłodne (ok. 7-10 st. C). Dlatego zdecydował tymczasowo zamieszkać na lotnisku.