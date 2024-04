Zamknięto lotnisko w azjatyckim raju. Wszystko przez wybuch wulkanu

Zamknięte lotnisko

Poziom alarmu na wyspie został podniesiony do najwyższego. Ministerstwo transportu Indonezji powiadomiło w czwartek 18 kwietnia br. o zamknięciu do północy międzynarodowego portu lotniczego w mieście Manado. Lotnisko jest położone ok. 100 km od wulkanu Ruang, który od wtorku wybuchł przynajmniej pięciokrotnie.