Zanzibar znów na topie. To ukochany kierunek Polaków

Jednak to nie liczba atrakcji sprawia, że turyści kochają Zanzibar. - Myślę, że prawdziwym sekretem popularności wyspy wśród przyjezdnych są ludzie - mówi Ewa. - Zawsze uśmiechnięci, otwarci, radośnie witają gości słowem "jambo’" - opowiada. - No i oczywiście znana chyba na całym świecie już "hakuna matata" co oznacza po prostu: "Nie martw się". Myślę, że to słowo niczym zaklęcie wprawia przybywających w wakacyjny, pogodny nastrój - mówi Ewa z uśmiechem.