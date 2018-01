Zanzibar dla tęskniących za słońcem. Afryka modnym kierunkiem zimą i na wiosnę

Zanzibar przyciąga turystów spragnionych słońca i pięknych widoków przez cały rok, ale zimą kusi szczególnie. Nie ma co się opierać temu magnetyzmowi, bo w polskich biurach podróży nie brakuje ofert rajskich wakacji w Tanzanii. Wybraliśmy dla was te najciekawsze.

Zanzibar – Tanzania zimą

Zanzibar to egzotyczna wyspa u wschodnich wybrzeży Afryki , oblewana ciepłymi wodami Oceanu Indyjskiego. Archipelag jest częścią Tanzanii , chętnie odwiedzanego państwa na kontynencie afrykańskim. Blisko stąd do sąsiedniej Kenii z popularnymi kurortami wybrzeża Mombasa i Malindi .

Tropikalny klimat Zanzibaru sprawia, że wyspa jest najbardziej popularna pomiędzy grudniem a marcem, kiedy to na ogół mamy okazję do skorzystania z najatrakcyjniejszych propozycji wycieczek do Afryki. Wtedy na miejscu prawie nie pada, temperatura powietrza w ciągu dnia przekracza 31 st. C, wody 28 st. C, a nocami z pewnością tutaj nie zmarzniemy (ciekawostką może być, że średnioroczna dobowa temperatura wynosi na Zanzibarze natomiast prawie 20 st. C, z przewrotnie najchłodniejszym lipcem).