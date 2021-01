Zanzibar. Jak dolecieć i co robić na miejscu?

Zanzibar – gdzie leży?

Zanzibar to archipelag kilku wysp na Oceanie Indyjskim. Największe z nich to Unguja, nazywana również Zanzibarem, i Pemba. Część kontynentalną Tanzanii i wyspy rozdziela Kanał Zanzibarski.

Zanzibar – pogoda

Rajski Zanzibar to tropikalna wyspa należąca do strefy podrównikowej o gorącym i wilgotnym klimacie. Występują tu zarówno pory suche, jak i deszczowe. Przez cały rok średnia temperatura w dzień wynosi około 30 st. C.

Chcąc cieszyć się słońcem i najbardziej stabilną pogodą, wycieczkę na Zanzibar najlepiej zaplanować od czerwca do września lub od grudnia do lutego. Co ciekawe, w zimowe miesiące temperatury są tu najwyższe i sięgają nawet 35 st. C. Najgorsza pogoda przypada na marzec, kwiecień i maj. Wtedy na Zanzibarze można spodziewać się największych opadów deszczu.