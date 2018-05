Zanzibar z Deo. "Mówcie mi czarny Polak"

Na imię ma Deo, ale sam o sobie mówi też czarny Polak. Z dnia na dzień w mediach społecznościowych można znaleźć coraz więcej udostępnień jego filmów z Youtube. Oprowadza po Zanzibarze i w zabawny sposób opowiada ciekawe historie. Po polsku!

Deo wspomina, że bardzo ciężko było mu się dogadać z Polakami i po jednym z nieporozumień zdał sobie sprawę, że musi coś zmienić. - Domyśliłem się, że jutro, jak nie będę wiedział, co to jest młotek, to stracę pracę - wspomina. Następnego dnia kupił zeszyt i długopis i zapisywał sobie nazwy narzędzi, które widział na budowie. - Kleszcze, kabel, rurki, zaprawa, beton, mur, drągi, ściana - o wszystko co widziałem pytałem, a nazwy zapisywałem w zeszycie - mówi. Po czterech miesiącach bez problemu dogadywał się z ekipą.