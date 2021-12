Zapomnij o Alpach. Europejska perełka, w której poszusujesz z dala od tłumów

Vallnord to z kolei jeden z najbardziej malowniczych regionów w Pirenejach. To tutaj znajduje się park krajobrazowy z najwyższym szczytem Andory, Pic de Coma Pedrosa. Ośrodek narciarski Vallnord obejmuje dwie doliny, pomiędzy którymi można poruszać się gondolami, co czyni go wyjątkowo przyjaznym dla rodzin z dziećmi. Można powiedzieć, że Vallnord to prawdziwych raj dla młodych adeptów białego szaleństwa. Znajdziemy tu liczne szkółki narciarskie, snowpark podzielony na strefy w zależności od umiejętności, snowtrike, rakiety śnieżne oraz przedszkole dla najmłodszych.