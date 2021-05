Zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID-19 po angielsku. Gdzie je znaleźć?

Do tej pory zaświadczenie było dostępne w Internetowym Koncie Pacjenta tylko po polsku, a osoba chcąca wyjechać za granicę musiała udać się do tłumacza, żeby otrzymać dokument po angielsku. W sieci można znaleźć wiele ofert biur tłumaczeń, które za wykonanie tłumaczenia poświadczonego na język angielski liczą np. 55 PLN + VAT. Na szczęście nie jest to już konieczne.