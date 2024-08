Zatopiony skarb pod lupą. Zniknęły "skarby"

Co ciekawe, na początku sierpnia br. szwedzka administracja rządowa zdecydowała o objęciu ochroną prawną wraku żaglowca z XIX w. Według Szwedów na zatopiony obiekt w 2016 r. trafiła podczas pomiarów Szwedzka Administracja Morska. Do tej pory nie wiedziano jednak o jego cennym ładunku. - Wiedza ta to zasługa Polaków, którzy pomogli ocenić kulturowo-historyczną wartość wraku - podkreślił Magnus Johansson z przedstawicielstwa władzy rządowej w Karlskronie w południowo-wschodniej Szwecji.