Zderzenie samolotu z ptakiem. Jak często do niego dochodzi i jakie może mieć skutki?

Najczęściej wykorzystywane silniki odrzutowe w samolotach pasażerskich to tzw. silniki turbowentylatorowe. W owych silnikach znajduje się szereg łopatek wentylatora do sprężania powietrza. Zderzenie z ptakiem i wpadnięcie zwierzęcia do jednego z takich silników może spowodować poważne uszkodzenie łopatek wentylatora, doprowadzając nawet do awarii całego silnika.