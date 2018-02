Zillertal, czyli spełniony sen narciarzy

Austriackie Alpy można uznać za mekkę zimowego szaleństwa. Co rusz na horyzoncie wiją się serpentyny kolejnych stoków, miasteczka kuszą gościnnością i niepowtarzalnym klimatem, pogoda nie kaprysi tak, jak w Polsce. Zimowy raj! Gdzie jednak szczególnie warto się wybrać i dlaczego?

Austria powinna się kojarzyć nie tylko z walcem wiedeńskim, utytułowanym klubem piłkarskim i wybitnymi kompozytorami. Wiele osób uznaje ją za stolicę sportów zimowych. Nie bez podstaw. Niemal każdy z regionów tego kraju ma do zaoferowania rewelacyjne ośrodki narciarskie. My jednak skupimy się na jednym z najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych, czyli Zillertal, i sprawdzimy, czy faktycznie zasługuje na swoją renomę.

Szczodra matka natura

Dolina Zilletral to rozległy teren narciarski położony w sercu Tyrolu. Rozciąga się ona pomiędzy pasmem Tuxer a Alpami Kitzbühelskimi, gdzie wąskimi zakolami wije się rzeka Ziller. Ośrodki leżą na wysokości ok. 2000 do 3250 m n.p.m., co jest gwarancją świetnych warunków do uprawiania sportów zimowych od grudnia do kwietnia. Dodatkowo możemy być pewni, że znajdziemy tu wszystko, czego dusza narciarza zapragnie: od spokojnych zjazdów rodzinnych, po pochyłe stoki czy pełne przygód strome zbocza i zjazdy w głębokim śniegu lodowca.