Zimowa Polska. Przyciąga pięknymi krajobrazami

Polska wspaniale prezentuje się także zimą. I wcale nie trzeba jechać do Zakopanego, aby poczuć magię tej pory roku. Oto kilka miejsc, na które warto zwrócić uwagę planując w najbliższym czasie wycieczki.

Grupa Wielkiej Raczy

Świeradów-Zdrój

To malownicze uzdrowisko, znajdujące się w Górach Izerskich, zimą prezentuje się szczególnie wyjątkowo. Pokryte grubym śniegiem dachy budynków oraz rozświetlone alejki robią imponujące wrażenie. Spacerując po mieście możemy podziwiać zabytkową architekturę domu zdrojowego (z długą na 80 metrów halą spacerową), sanatoriów i pensjonatów. Warto przyjechać tu po odpoczynek i zdrowie. Walory lecznicze tutejszych wód mineralnych – szczaw – doceniono już w XVIII w. Świeradów-Zdrój to też piękne góry roztaczające się dookoła. Narciarzy skuszą trasy zjazdowe na Stogu Izerskim, a także wiele szlaków do narciarstwa biegowego. Zimą warto też wybrać się w tutejsze góry po zmroku, aby spojrzeć w niebo. Z racji oddalenia od dużych miast, tzw. zanieczyszczenie światłem jest tu znikome i panują doskonałe warunki do obserwacji gwiazd.