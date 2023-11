Najlepszy europejski kierunek. Tanie bilety i nieziemskie widoki

Do win podaje się tu regionalny przysmak: ser owczy produkowany w regionie Gór Gwiaździstych, do tego tradycyjną twardą marmoladę z pigwy i presunto, czyli portugalską szynkę. Pytamy, jaki jest najgorszy "grzech" pijących wino. Okazuje się, że... nie do pomyślenia jest wrzucenie kostek lodu do białego wina! Wszystko poza tą gafą jest dozwolone. Chociaż serwowanie czerwonego wina w temperaturze ponad 30 stopni w gorące lato też nie jest w dobrym tonie.