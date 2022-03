Rosjanie koczują na lotniskach. Nie mają wsparcia MSZ ani konsulatów

- Najtańsze opcje kosztują teraz około 150 tys. rubli (ok. 3,2 tys. zł) dla dwojga, ale to z ogromną liczbą transferów do samolotów różnych linii lotniczych. Oznacza to, że jeśli nagle jeden przewoźnik lotniczy nie wykonuje swojego lotu, cały nasz plan upada. Oczywiście inne linie lotnicze nie zwracają nam pieniędzy - tłumaczy w rozmowie z dziennikiem Kommiersant Margarita, która utknęła w Tajlandii.