Zjeżdżają z całej Europy, żeby zajrzeć do środka. Tylko dwa dni w roku

Tylko raz do roku pojawia się okazja, żeby zajrzeć do starych, mennonickich domów podcieniowych na Żuławach Wiślanych. Owiane tajemnicą, kilkusetletnie domostwa na co dzień są w większości prywatnymi mieszkaniami. Jednak przez dwa dni w roku ich właściciele otwierają stare, drewniane drzwi i wpuszczają turystów do środka.