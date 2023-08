Złe wieści z Torunia. Wyznaczono obszar zagrożony wścieklizną

W związku z tym, decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii wyznaczono w mieście obszar zagrożony wścieklizną. To teren od północy wzdłuż ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Konopnickiej. Od wschodu: wzdłuż ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Bydgoską. Od południa: wzdłuż torów tramwajowych przy ul. Bydgoskiej. Od zachodu: wzdłuż ul. Klonowica do skrzyżowania z ul. Krasińskiego.