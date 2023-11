Zlikwidują popularną bazę harcerską? Jest afera

27 listopada br. burmistrz Tuczna, miejscowości położonej w województwie zachodniopomorskim, poinformował za pośrednictwem swojego konta na Facebooku, że baza harcerska nad jeziorem Tuczno zostanie zamknięta. "Nie będzie z mojej strony nadużyciem stwierdzenie, że wszyscy przywykliśmy do widoku harcerzy, którzy przyjeżdżają do Tuczna każdego lata, gdzie mają swoją stanicę. W tym roku w kulminacyjnym momencie gościliśmy ich aż pięciuset (...). Chyba nikt nie wyobraża sobie, żeby nagle mogło ich zabraknąć. Tak się niestety może stać, gdyż ich stanica zlokalizowana na terenie Lasów Państwowych nad jeziorem Tuczno przestanie istnieć" - czytamy we wpisie.