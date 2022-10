Zmiana czasu na zimowy 2022. Kiedy przestawiamy zegarki?

Kiedy zmiana czasu na zimowy?

Co prawda sama data jest zmienna, ale zawsze następuje to w ostatni weekend października. W tym roku zegarki należy przestawić w nocy z soboty 29 października na niedzielę 30 października. O godz. 3 nad ranem wskazówki należy przesunąć do tyłu, czyli na godz. 2. Tym sposobem zyskamy dodatkową godzinę snu - co docenia wiele osób - ale dzień będzie krótszy i zdecydowanie szybciej będzie się robić ciemno.