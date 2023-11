Zmiana w Beskidzie Śląskim. "To otwarcie nowego rozdziału"

Wispass - nowa nazwa beskidzkiego karnetu

- Przejście z Wiślańskiego Skipassu na Wispass to nie tylko zmiana nazwy, ale przede wszystkim symboliczne otwarcie nowego rozdziału w naszej historii. Nowa nazwa, prostsza i bez polskich znaków, jest bardziej intuicyjna - wyjaśnia Michał Majewski, prokurent z Wiślańskiego Klastra Turystycznego, operatora Wispassu. - Wispass to nie tylko odniesienie do miasta Wisła, z którego wywodzi się projekt, ale także do rzeki, będącej sercem naszego regionu. Można powiedzieć, że wszystkie nasze ośrodki narciarskie znajdują się "u źródeł Wisły" - dodaje.