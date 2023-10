Zmiany w Watykanie. Turyści nie będą zadowoleni

Ceny biletów pójdą w górę

Od 1 stycznia 2024 r. zdrożeją bilety wstępu do Muzeów Watykańskich. Cena pełnego biletu wzrośnie z 17 euro (ok. 75 zł) do 20 euro (ok. 90 zł). Ceny biletu ulgowego nie ulegną zmianie, te dalej będą kosztować 8 euro (ok. 36 zł). Dyrekcja muzeów podwyżkę tłumaczy wzrostem kosztów, jakie musi ponosić, aby utrzymać placówkę.