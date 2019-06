Znaleziono nietypowy okaz kałamarnicy. To bardzo rzadki gatunek

Kałamarnica olbrzymia to bardzo rzadki gatunek, który zagrożony jest wyginięciem. Jak do tej pory nie udało się ustalić, ile z nich zamieszkuje oceany.

W odległości ok. 160 km od Luizjany i Alabamy znaleziono nietypowy okaz kałamarnicy. Obserwacje amerykańskiego zespołu naukowców trwały 120 godzin. Pod koniec zdjęć w końcu udało się sfilmować zwierzę, o którego istnieniu do niedawna mało kto wiedział.

"Zauważyłem mackę i robiłem się coraz bardziej podekscytowany, a potem, kiedy zwierzę zaczęło je wszystkie wyciągać, nie miałem słów, by opisać, co czuję" – powiedział jeden z członków ekipy badawczej.

Naukowcy podkreślają, że gatunek zagrożony jest wyginięciem. Jak do tej pory nie udało się ustalić, ile kałamarnic olbrzymich zamieszkuje oceany. Amerykańscy naukowcy pod dowództwem Edie Widdera już po raz drugi filmowali to rzadkie zwierzę. Wcześniej udało im się to w 2012 r. u wybrzeży Japonii.