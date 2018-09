Znaleziono wrak chińskiego okrętu. Powstał w stoczni w Szczecinie

Archeolodzy podwodni odkryli wrak chińskiego okrętu, zatopionego przez japońską marynarkę wojenną podczas wojny w 1894 r. Krążownik został zbudowany w stoczni Bremer Vulkan AG w Szczecinie.

Wnikliwe badania naukowców m.in. z Narodowego Centrum Podwodnego Dziedzictwa Kulturowego wykazały, że jest to wrak krążownika pancernego "Jingyuan". Zbudowano go w 1887 r. dla Cesarstwa Chińskiego w niemieckiej stoczni Bremer Vulkan AG w Szczecinie .

Okręt zatopiły jednostki floty japońskiej 17 września 1894 r. podczas bitwy u ujścia rzeki Yalu do Morza Żółtego. Był to czas trwania wojny chińsko-japońskiej, która trwała od 1 sierpnia 1894 r. do 17 kwietnia 1895 r.