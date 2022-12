Znalezisko na budowie w Krakowie. "Został zbudowany przez hitlerowską Luftwaffe"

Schron - który był całkowicie zagłębiony w ziemi - jest w złym stanie technicznym. Ma on ok. 72 m kw powierzchni i składa się z wygiętego korytarza w formie tunelu oraz dwóch pomieszczeń (jedno z nich nie ma stropu, więc możliwe, iż w okresie powojennym przeprowadzono częściową rozbiórkę). Jak przekazał Cogiteon - na podstawie pierwszych oględzin - można stwierdzić, że wzniesiono go w 1944 roku. "Został zbudowany przez hitlerowską Luftwaffe na potrzeby ochrony powietrznej śląskiego węzła rafinerii" - czytamy.