Zoo Wrocław. Na świat przyszły jadowite jaszczurki. Są zagrożone wyginięciem

- Trafiły one do inkubatora na zapleczu terrarium, po pół roku wykluły się z nich maluchy. To drugi przychówek, poprzednie trzy jaszczurki przyszły na świat w 2016 r., a w 2018 wyjechały do zoo w Singapurze - mówiła w rozmowie z agencją PAP Joanna Kij z biura prasowego wrocławskiego ZOO.