Wrocław. W zoo urodziła się mała żyrafa siatkowana

Inui - nowa mieszkanka zoo we Wrocławiu

Ciąża żyrafy trwa średnio ok. 15 miesięcy. Nowy mieszkaniec zoo był więc już długo wyczekiwany. - Wiedząc, że Imara urodzi lada dzień, poranny obchód zaczynaliśmy od niej. W tamten czwartek, kiedy weszłam z kolegą do domku żyraf, zauważyliśmy, że zaczęła się akcja porodowa. Trwała około 40 minut i przebiegła książkowo – bez komplikacji, chociaż żyrafy rodzą się w spektakularny sposób, bo wyślizgują się na ziemię z wysokości ok. 1,5 m. Malucha powitaliśmy na świecie dokładnie o 7:47 i od razu udało się zaobserwować, że to samiczka – opowiada Agnieszka Chałupka.