Zoo z piekła rodem. Przerażające warunki w Safari Park w Albanii

Ciasne, betonowe klatki, zwierzęta wychudzone i zaniedbane. Nie tak wyobrażamy sobie ogród zoologiczny, prawda? Osoby, które to zobaczyły na własne oczy, postanowiły poinformować o tym cały świat.



Dodał jednocześnie, że oprócz zwierząt widniejących na zdjęciach, w prywatnym zoo są też małpy, a także trzy dorosłe lwy, które się tam urodziły. Z tego, co się udało ustalić mężczyźnie – do tej pory w placówce urodziło się 14 lwiątek, ale niestety albo przeżyła tylko trójka, albo część została sprzedana.

To najprawdopodobniej jedno z najgorszych ogrodów zoologicznych na świecie. Prywatny właściciel umieścił dzikie zwierzęta w ciasnych, betonowych klatkach, bez stałego dostępu do wody, wybiegu, przestrzeni do ruchu czy schronienia. Nic dziwnego, że zwierzęta są apatyczne i smutne.