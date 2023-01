Porzucił psa na lotnisku. Zwierzę miało dużo szczęścia

Nieodpowiedzialne zachowanie

Mężczyzna przybył z owczarkiem niemieckim do USA w sierpniu 2022 roku. Wtedy też został poinformowany o braku niezbędnych, ważnych dokumentów do kontynuowania podróży z psem. Ze względu na surowe ograniczenia CDC (Centers for Disease Control), dotyczące zwierząt przybywających z krajów wysokiego ryzyka wystąpienia u nich np. wścieklizny, pies nie powinien wjechać do kraju. Wpuszczono go, jednak pod warunkiem odbycia czteromiesięcznej kwarantanny.