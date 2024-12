100 najlepszych miast świata. Na liście dwa z Polski

Najlepsze polskie miasta

Zaszczytne miejsce niewiele poniżej połowy stawki przypadło stolicy naszego kraju. Doceniono ją m.in. za atrakcje kulturalne. Co ciekawe, nie jest to jedyne wyróżnienie Warszawy, o którym informowaliśmy w tym tygodniu. Główny Urząd Statystyczny opublikował bowiem najnowsze dane dotyczące atrakcyjności turystycznej polskich miast i powiatów. Okazało się, że najwyższym wskaźnikiem walorów turystycznych (WaT) pochwalić może się właśnie Warszawa. Do uzyskania takiego wyniku także przyczyniły się walory kulturowe.