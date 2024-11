112 km plaż, boskie widoki i klimatyczne miasta. Niewielka wyspa zachwyca

Północne wybrzeże to przede wszystkim raj dla fanów sportów wodnych. Panujące z tej strony wybrzeża wietrzne warunki sprawiają, że zobaczymy tutaj wiele osób uprawiających kitesurfing lub windsurfing. Słynie także z długich, piaszczystych plaż, z których rozciąga się widok na Turcję. Tam znajdują się także dwa główne kurorty wakacyjne: Tigaki oraz Marmari. W pierwszym z nich znajdziemy hotele, bary oraz restauracje. Na plaży są wprawdzie płatne leżaki i parasole, ale spora część z nich należy do beach barów i często wystarczy coś zamówić, aby dodatkowo nie dopłacać za leżak. W okolicach Tigaki można również spotkać flamingi w słonym jeziorze Alikes. Ta atrakcja jednak jest dostępna jedynie do połowy czerwca, gdyż później jezioro wysycha i spotkanie ptaków jest praktycznie niemożliwe. Jeśli chcemy podziwiać inne ptaki, warto wybrać się do Las Plaka, czyli Pawiego Lasu. Mieszkańcem, który gromadzi największą uwagę odwiedzających, jest paw albinos - biały paw, którego znalezienie nie zawsze jest łatwe. Za to jest to spora rozrywka i atrakcja dla dzieci.