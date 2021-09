12 edycja Festiwalu Biegowego. Góry, woda i bieganie

Dziecięcy Festiwal Biegowy

Oczywiście o Strefie Dziecka, znajdującej się w namiocie numer 4. To w niej swoje królestwo mają dzieci uczestników, którzy przyjechali na 12. Festiwal Biegowy. Wystarczy przekroczyć próg tej strefy, aby przenieść się do świata gier, konkursów, quizów i zabaw przygotowanych specjalnie dla milusińskich. Dla tych najmłodszych i nieco starszych dzieci organizatorzy 12. Festiwalu Biegowego przygotowali mnóstwo atrakcji. O to dbali sympatyczni animatorzy.