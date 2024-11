Wyjątkowa atrakcja we Wrocławiu. Cena poruszyła internautów

Nocowanie w zoo

"Wyobraź sobie: zasypiasz otoczony rekinami, płaszczkami i kolorowymi rybami... Teraz to możliwe! Wskakuj w śpiwór i spędź noc w sercu Afrykarium!" - czytamy we wpisie. Oprócz samego spania w Kanale Mozambickim zwiedzający doświadczą także nocnego zwiedzania Afrykarium z edukatorem oraz zjedzą śniadanie w formie szwedzkiego stołu. - To doświadczenie, którego nie przeżyjecie nawet w czterogwiazdkowym hotelu - przyznano w nagraniu na Facebooku.