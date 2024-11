Mamy się czym chwalić. Miejsce w stolicy uznane za najlepsze w Europie

Jurorzy konkursu stołeczną przestrzeń publiczną docenili przede wszystkim za umiejętne połączenie historii i ekologii, które wspólnie przenikając się, tworzą wyjątkowe miejsce. "Nowy park w centrum Warszawy w innowacyjny sposób nawiązuje do historii miejsca poprzez wykorzystanie ruin z okresu II wojny światowej, by stworzyć dostępną i przyjemną przestrzeń publiczną łączącą historię, rekreację i wrażliwość ekologiczną" - czytamy w uzasadnieniu wyników.

Warszawski park, jak mówił prezydent Rafał Trzaskowski, to miejsce - symbol. "Jest to miejsce silnie nawiązujące do historii powstania - z odnowioną kotwicą Polski Walczącej na czele, pełne nowych akcentów i udogodnień, a także znacznie bardziej dostępne. Dla wszystkich" - napisał we wpisie na platformie X w przeddzień 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, kiedy park został otwarty po rewitalizacji.