12 europejskich miast jak z bajki. Na liście jedno z Polski

Autorka artykułu wybrała 12 europejskich miast, które jej zdaniem są pełne magii. "Mówimy o kolorowych budynkach, spokojnych sceneriach, brukowanych ulicach i dziwacznych butikach. Nic dziwnego, że niektóre nawet zainspirowały twórców do stworzenia scenerii "Krainy Lody" czy zamku "Śpiącej Królewny" - kontynuuje dziennikarka, która twierdzi, że wszystkie te miasta należy dodać do swojej listy "must see".