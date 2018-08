12 zł za WC w nadmorskim kurorcie. Cena ma chyba zniechęcać

W ostatnich dniach w sieci zawrzało na temat kosmicznych cen w kołobrzeskiej kawiarni. Turyści skarżą się, że 12 zł za "siusiu" to jakiś obłęd. WC jest bezpłatne dla klientów kawiarni, a "zewnętrzni" goście muszą zapłacić. Właściciel tłumaczy dlaczego podjął taką decyzję.

Do korzystania z toalety ani tym bardziej zajmowania miejsc w kołobrzeskiej kawiarni nie uprawnia kupno lodów w okienku. Właściciel zastrzega, że darmowe WC jest wyłącznie na użytek klientów. Bez opłat można z niego skorzystać jedynie za okazaniem paragonu. Niektórzy internauci zauważają, że właściwie to szef kawiarni ma trochę racji, bo w toalety publiczne tuż przy plaży powinny zainwestować władze miasta. Dlaczego tłumy plażowiczów miałyby korzystać akurat z jego toalety? Właściciel więcej zapłaci za wodę i utrzymanie czystości w toaletach niż na tym zyska. I tu nie chodzi już o brak uprzejmości. To po prostu kłopot.

- Pierwsza sprawa: cena WC jest częściowo zależna od wydajności pomp, które zostały zamontowane na Głowicy Mola. Molo jest obiektem specyficznym. Ja jako właściciel muszę dbać o jak najlepszą obsługę naszych gości, zgodnie z przepisami sanepidu i warunków dopuszczenia kawiarni do działania musimy zapewnić odpowiednią ilość toalet do miejsc w kawiarni. Dlatego cena została podniesiona na okres letni. Druga sprawa to lody i pamiątki. Są to inne podmioty gospodarcze, a więc nie widzę powodu, dla którego miałbym udostępnić toalety za darmo dla ludzi nierobiących zakupu w naszej kawiarni – mówi dla Super Expresu Ryszard Pilecki właściciel kawiarni TRio Molo Cafe.