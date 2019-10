13 listopada jedź do Tajlandii po szczęście. Weź udział w Festiwalu świateł

Niezwykle szczęśliwe okażą się osoby, które zaplanowały urlop w Tajlandii podczas trwania Festiwalu świateł, który w tym roku przypada 13 listopada! O czym mowa?



Spoglądasz na majestatyczne, pozłacane świątynie zdominowane przez kolorowe iluminacje, przy których tłumnie gromadzą się zadumani Tajowie i zauroczeni turyści. Wokół Ciebie tętniące życiem miasto - zewsząd unoszące się melodie, tańczące światła wyglądające z domów, sklepów czy restauracji i tłum ludzi zmierzający śpiesznie w jednym kierunku, by czym prędzej oddalić od siebie nieszczęścia puszczając na wodę krathong i wysyłając w stronę nieba khom loi. Odbywające się raz do roku święto Loy krathong to niezwykłe i pełne magii zjawisko, które dla Tajów jest czasem zadumy, nadziei i radości, dla turystów zaś niezapomnianym widowiskiem.

Trochę historii

Loy krathong zostało później zaadaptowane przez Króla Ramę IV i przekształcone w obchody uhonorowania Buddy i w tej właśnie postaci jest znane do dziś. Z jednej strony kojarzone jest z pływającymi stroikami (krathong), które są wykonane z pnia bananowca lub styropianu i przyozdobione storczykami i aksamitkami, bananowymi, kadzidełkami i świeczkami. Z drugiej zaś strony to pełne papierowych lampionów niebo, których blask zawstydza nawet gwiazdy.

Kiedy najlepiej zaplanować podróż

Dokąd najlepiej zaplanować podróż

Z kim najlepiej zaplanować podróż

Loy krathong jest nie lada gratką dla podróżników, więc niezależnie, kogo wybierzesz na swojego kompana, radość i mistycyzm chwili będzie Ci towarzyszyć na każdym kroku! Z uwagi na fakt, iż Festiwal Świateł to jedno z najbardziej przepełnionych liryzmem świąt, jest to idealna okazja do odbycia podróży dla zakochanych! I nie jest to istotne, jaki jest staż związku!