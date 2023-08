18 km jedną z najpiękniejszych tras w Polsce. Skalne rumowiska i wspaniałe widoki

Asfaltowa droga prowadzi stąd do odległej o 2 km Huty Szklanej, centrum obsługi turystów przybywających na Święty Krzyż. Przejście stąd do klasztoru nie wymaga tyle wysiłku, co z Nowej Słupi. Kiedyś drogą od parkingu do klasztoru jeździły konne bryczki. Dzisiaj konie zastąpione zostały małymi elektrycznymi busikami.