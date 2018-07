200 turystów z Polski utknęło na lotnisku w Warnie. "Nie wiemy po prostu nic"

Pasażerowie z Polski utknęli wczoraj na lotnisku w Warnie w Bułgarii. Samolot nie przyleciał, a 200 turystów, w tym 40 dzieci, koczuje na lotnisku. Organizator wycieczki nie odnalazł się w sytuacji. – Nie wiemy po prostu nic – mówią pasażerowie.

Samolot miał odlecieć we wtorek ok. 21:50. Jednak obiecanego środka transportu czeskiego przewoźnika Travel Service nie było na pasie startowym, pasażerowie zaś zostali pozostawieni sami sobie. Z relacji uczestniczki, która powiadomiła TVP Info wynika, że główna infolinia biura podróży przestała odbierać telefony od zdezorientowanych urlopowiczów, a rezydenci odmówili pomocy.

– Gdy samolot nie przyleciał o planowanym czasie, poinformowano, że wylot został przełożony na godz. 1:00 w nocy. Ostatecznie przełożono go na 2:20. Wtedy skasowano nam bilety, przeszliśmy przez bramki i weszliśmy do autokaru. Samolot w tym czasie był tankowany. Po "dwóch rundkach" dookoła maszyn zawrócono nas z powrotem na terminal – mówił redakcji polsatnews.pl pan Krzysztof.

– Opóźnienie wylotu z Warny do Katowic jest konsekwencją wczorajszego opóźnienia przelotu z Wrocławia do Burgas, spowodowanego złymi warunkami atmosferycznymi, z uwagi na które samolot został przekierowany do Warny. Po poprawie pogody samolot poleciał z Warny do Burgas. W związku z tym zaburzona została siatka dalszych przelotów maszyny – informuje Ewa Maruszak z biura prasowego biura podróży ITAKA.