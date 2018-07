Samolot na środku pola. Mieszkańcy tajskiej wioski przecierali oczy ze zdumienia

Mieszkańcy wioski w środkowej Tajlandii przeżyli niemały szok, gdy rano ujrzeli na polu samolot. Na miejsce została wezwana policja, której po po kilku godzinach udało się rozwiązać tajemniczą zagadkę.

Na początku lipca kilka osób wszczęło o poranku alarm, gdy zobaczyło na środku błotnistego pola, położonego kilkaset metrów od domostw, samolot. Był to Boeing 747 w barwach narodowego przewoźnika - Thai Airways . Mocno zaskoczeni mieszkańcy zaczęli zbliżać się do maszyny, próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki cudem Jumbo Jet się tu znalazł.

– Na początku myślałem, że piloci byli zmuszeni wylądować na polu z powodu braku paliwa. Nigdy nie podróżowałem samolotem, więc nic innego nie przychodziło mi do głowy – powiedział w rozmowie z lokalnymi mediami Prae Anan, mieszkaniec wioski.

Na miejsce została wezwana policja. Stróże prawa zauważyli, że Boeing jest pozbawiony silników. Próbowali wejść do środka, ale drzwi były zamknięte. Wszystko wskazywało na to, że w maszynie nie ma ludzi.

Policji udało się namierzyć właściciela terenu, na którym stał samolot. Gdy Somchai Phukieow dotarł na miejsce, był zaskoczony widokiem mediów oraz śledczych. Poinformował, że to jego Jumbo Jet. Został wycofany z użytkowania i kupił go na aukcji w okazyjnej cenie. Maszynę sprowadził w środku nocy z oddalonego o ok. 100 km Bangkoku.