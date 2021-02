2020 rok w cieniu pandemii. Branża turystyczna dostosowała się do nowych warunków

Według Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) w okresie od stycznia do kwietnia 2020 roku w podróż wybrało się o 180 mln turystów mniej niż w analogicznym okresie rok wstecz. Przyczyniło się to również do drastycznego spadku obrotów w tym sektorze – o blisko 195 mld dolarów. Branża musiała szybko dostosować się do nowych warunków.

Skala zmian, które dość szybko musiały być wdrażane, aby funkcjonowanie w branży turystycznej było możliwe, była ogromna.

- My, jako dostawcy m.in. systemów do rezerwacji lotów, intensywnie pracowaliśmy nad przystosowaniem układów działania dostarczanych przez nas narzędzi do panującej sytuacji – mówi Wojciech Gworek, VP Software Engineering w Sabre Polska, firmy dostarczającej rozwiązania technologiczne dla turystyki. - Odwoływane loty, anulowane rezerwacje i rebookingi to czynniki, z którymi oczywiście mieliśmy do czynienia również przed pandemią. Jednak drastyczny wzrost ich występowania sprawił, że stworzone przez nas systemy musiały cały czas ewoluować, aby ułatwić pracę naszym partnerom w trakcie pandemii

Wakacje 2020 w kraju

Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego Polska Organizacja Turystyczna przeprowadziła badania dot. planów urlopowych Polaków. Zdecydowana większość ankietowanych, bo aż 82 proc., zadeklarowała wówczas, że będzie wypoczywać w kraju. Nie poprawiło to jednak sytuacji podmiotów świadczących usługi turystyczne w naszym kraju.

W październiku 2020 roku GUS przeprowadził badania, z których wynika, że w lipcu z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało ponad 33 proc. turystów mniej niż rok wcześniej. Nieco lepiej było w sierpniu, kiedy z usług noclegowych skorzystało o blisko 26 proc. mniej osób – w porównaniu z sierpniem 2019 roku. Warto zaznaczyć, że osoby, które nie planowały wyjazdu, jako powód najczęściej podawały fakt, że ich sytuacja ekonomiczna pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa.

Przystosowanie obiektów do nowej rzeczywistości

Pod koniec marca władze ogłosiły, że w ramach zaostrzenia walki z pandemią koronawirusa wszystkie hotele będą zamknięte. Wyjątek stanowiły te, które zostały przeznaczone dla osób odbywających kwarantannę oraz służące jako baza noclegowa dla służb medycznych. Sytuacja hotelarzy miała poprawić się 4 maja, kiedy to obiekty hotelowe mogły ponownie przyjmować gości. Niestety w praktyce nie wyglądało to tak, że wszystkie hotele zaczęły funkcjonować w dniu zniesienia obostrzeń. Pewnego rodzaju problemy stanowiły wytyczne, które należało spełnić, aby obiekty świadczące usługi noclegowe zostały otwarte.

Technologia odgrywała istotną rolę w dostosowywania ośrodków do konkretnych wymagań, wynikających z globalnej pandemii. – W sytuacji spowodowanej przez pandemię, istotną rolę odgrywają takie programy dla podróżnych, jak TripCase, który ogranicza kontakt z recepcją do minimum. Osoby korzystające z tej aplikacji mają m.in. możliwość uiszczania opłat za pomocą wirtualnej karty płatniczej. Niektóre obiekty poszły o krok dalej i – oprócz bezkontaktowych transakcji – umożliwiają swoim klientom otworzenie wynajmowanego pokoju za pomocą wirtualnego klucza. To rozwiązanie od lat stosuje np. sieć Hilton – mówi Michał Polak, Regional Sales Director Eastern w Sabre.

Opracowanie szczepionki na koronawirusa

Według danych zgromadzonych przez Our World in Data, na dzień 25 stycznia 2021 roku na świecie podano prawie 70 milionów dawek szczepionki, natomiast w samej Polsce było to ponad 776 tysięcy dawek.

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych (IATA) jeszcze w 2020 roku ogłosiło natomiast program elektronicznych paszportów epidemiologicznych IATA Travel Pass. W związku z wynalezieniem szczepionki na koronawirusa, najbliższe miesiące mogą w końcu przynieść branży turystycznej trochę dobrego.

Nikt nie ma wątpliwości, że miniony rok był trudny dla branży turystycznej, którą dotknąłnajgłębszy kryzys we współczesnej historii. - Po tak głębokim kryzysie, trudno spodziewać się, aby w 2021 roku branża wróciła do stanu sprzed pandemii. Powinien być to jednak rok powolnego odmrażania turystyki, który pozwoli branży złapać tak bardzo potrzebny oddech – ocenia Oktawiusz Kacza, VP Software Engineering w Sabre Polska.

