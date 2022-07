Najlepsze miejsca dla zakochanych w Polsce. Tu jest bardzo romantycznie!

Most Tumski, za sprawą ogromnej ilości kłódek, które zostały zawieszone na jego konstrukcji, nazywany jest Mostem Miłości. Wszystko to Według zwyczaju, zakochana para przypina do mostu kłódkę, zamyka ją, a kluczyk wyrzuca w odmęty Odry. Ma to zapewnić jej wieczną i trwałą miłość. Według staropolskiej legendy, to właśnie na moście Tumskim miały odbyć się huczne zaręczyny pierwszych historycznych władców Polski – księcia Mieszka I i czeskiej księżniczki Dobrawy.