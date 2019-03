36-latka opłynęła Wyspę Wielkanocną. Pokazała globalny problem

36-letnia pływaczka Sarah Ferguson postanowiła jako pierwsza w historii opłynąć Wyspę Wielkanocną. Kobieta miała ku temu ważny powód. "Jeśli będę musiała, zrobię to jeszcze raz, bo to problem na wielką skalę, który zasługuje na naszą uwagę" - skwitowała.

Sarah Ferguson reprezentuje RPA w międzynarodowych zawodach pływackich. Teraz wyznaczyła sobie misję. Opłynęła Wyspę Wielkanocną , by uświadomić ludzi na całym świecie, ile plastiku pływa w wodzie.

W rozmowie z portalem Business Insider powiedziała, że było to dla niej najtrudniejsze wyzwanie pływackie do tej pory. Kobieta wypłynęła o godz. 8:07. Przez 19 godzin nie przerwała wyzwania i nie dotknęła lądu. Nikt wcześniej nie opłynął wyspy w ten sposób.

Kobiecie towarzyszył kajakarz John McCarthy , który pomagał jej w tym, aby nie zboczyła z trasy. Co pół godziny dostawała również przekąski, aby mieć siłę.

Gdy Ferguson pokonywała kolejne kilometry w wodzie, wolontariusze w tym czasie wspierali ją sprzątając wyspę. Zebrali 272 kg plastikowych śmieci. Sportsmenka ma nadzieję, że jej dokonanie zainspiruje innych do tego, by nie przyczyniali się do zanieczyszczania planety.