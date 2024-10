4 sposoby na aktywny weekend w Bieszczadach

Na pewno kiedyś zdarzyło Ci się usłyszeć od kogoś znajomego, że ma ochotę "rzucić to wszystko i pojechać w Bieszczady". Nic dziwnego – ta dzika kraina to prawdziwa mekka dla tych wszystkich, którzy potrzebują odpoczynku i ucieczki. Sprawdź, co można robić w ramach nature break w Bieszczadach!

Materiał sponsorowany przez Europodróże

Wędrówki po bieszczadzkich szlakach

Na pewno kojarzysz najwyższy szczyt Bieszczad, czyli Tarnicę i Połoninę Wetlińską z legendarną "Chatką Puchatka". Ale czy wiesz, gdzie rozpoczyna się to pasmo górskie? Tzw. Bramą Bieszczadów jest mała miejscowość Zagórz, która dzięki licznym lokalnym busom stanowi doskonały punkt wypadowy do dalszych wypraw w góry. Możesz również przyjechać do Sanoka i stąd ruszyć na Orli Kamień (z punktem widokowym) oraz Słonny Wierch, najwyższy szczyt Gór Słonnych. Z Ustrzyk Dolnych wejdziesz z kolei bez problemu na Kamienną Lawortę, a następnie Małego i Wielkiego Króla i na Orlik, skąd pętlą zejdziesz do miasta.

Wycieczki rowerowe w Bieszczadach

Perłę południowo-wschodniej Polski, jaką są Bieszczady, zdecydowanie warto również zjechać rowerem, sycąc oczy majestatyczną przyrodą i zapierającymi dech w piersiach widokami. W trakcie nature break boczne, leśne i polne drogi pozwolą Ci odkryć prawdziwe piękno tego pasma górskiego – a wybór tras jest ogromny, co bez problemu pozwoli dopasować zarówno długość, jak i poziom trudności do Twoich możliwości.

Jeśli jesteś początkujący lub rzadko jeździsz na rowerze, wybierz 35-kilometrową trasę z Ustrzyk Dolnych do Cisnej, oglądając zielone łąki i górskie strumienie. Bardziej zaawansowani mogą zdecydować się na podróż z Ustrzyk Dolnych do Przełęczy Wyżnej (50-kilometrową trasę po górach) albo nawet na samą Połoninę Wetlińską (70 km, znaczny stopień trudności). Nie można również zapomnieć o wybraniu się nad Solinę i zrobieniu 24-kilometrowej trasy wokół jeziora.

© materiały partnera

Spływy kajakowe i pontonowe

Jeśli szukasz z kolei wodnej przygody, spływy kajakowe i pontonowe po bieszczadzkich rzekach będą idealnym wyborem. Najpopularniejszym miejscem na taką aktywność jest bez wątpienia Sanok, gdzie można zdecydować się na spływ rzeką San (najdłuższa rzeka w Bieszczadach) i popatrzeć na góry oraz dziką bieszczadzką przyrodę z innej perspektywy. Inną opcją jest także Solinka (idealna dla początkujących) czy Wetlina (dla osób o większym doświadczeniu). Szeroki wybór tras o różnym stopniu zaawansowania i długości (spływ jednodniowy i wielodniowy) sprawia, że nie musisz się martwić, że to nie jest atrakcja dla Ciebie w trakcie nature break w Bieszczadach!

© materiały partnera

Skitury na mniej uczęszczanych trasach

Letnie wędrówki to jednak nie wszystko! Jeśli kochasz zimę w górach, nie przegap okazji, żeby wybrać się w Bieszczady właśnie w tym okresie, by spędzić aktywny weekend w otoczeniu ośnieżonych szczytów w skiturach. Na czym polega skituring? To połączenie narciarstwa i turystyki górskiej, które pozwala na wędrówki po śnieżnych trasach z dala od tłumów i popularnych stoków (czyli po bardziej dzikich, nieokiełznanych terenach).

Jeśli jesteś zarówno całkowicie początkujący, jak i bardziej zaawansowany, w Bieszczadach bez problemu znajdziesz trasy dopasowane do Twoich umiejętności. Osoby należące do pierwszej grupy mogą się wybrać np. z Przełęczy Wyżnej na Połoninę Caryńską czy z Wołosatego na Smerek, które charakteryzują minimalne przewyższenia. Doświadczeni narciarze mogą się zdecydować na trudniejsze trasy np. na Bukowe Berdo (start w Tarnawie Niżnej) czy Szeroki Wierch (wyjście z Ustrzyk Górnych).

© materiały partnera

Weekendowe nature break w Bieszczadach – przyjedź pociągiem

Chociaż bezpośrednio w Bieszczady nie będziesz w stanie dojechać pociągiem, to bez problemu dotrzesz do mających dużo do zaoferowania Zagórza, Sanoka, Ustrzyk Dolnych czy Krosna – a bilety kupisz na stronie Europodróże. Stamtąd możesz przesiąść się na lokalne busy, które dowiozą Cię np. nad Solinę, do Ustrzyk Górnych lub Wetliny, skąd udasz się na najpopularniejsze szczyty. Pociąg zapewni Ci ekonomiczną, ekologiczną i komfortową podróż, a brak zmęczenia po dojeździe sprawi, że będziesz w pełni cieszyć się przygodą na łonie natury. Wybierz się więc na nature break w Bieszczady!

© materiały partnera

Materiał sponsorowany przez Europodróże