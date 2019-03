40 policyjnych psów w domu 7-latki. Nietypowa akcja stróżów prawa w USA

Policja ze stanu Wisconsin postanowiła sprawić radość nieuleczalnie chorej Emmie. Funkcjonariusze dowiedzieli się, że kocha psy, dlatego zrobili jej niespodziankę. Mundurowi ze specjalnych oddziałów K-9 odwiedzili ją w domu wraz ze swoimi wyszkolonymi czworonogami.

To historia, która chwyta za serce. A wszystko zaczęło się od jednego wpisu na portalu społecznościowym, w którym młoda Emma Mertens poprosiła ludzi o wrzucenie pod jej postem zdjęć psów. To właśnie ich widok sprawia jej największą radość i pomaga zwalczyć smutek.

Odzew był ogromny, a informacja dotarła m.in. do policji stanowej – konkretnie do specjalnej jednostki K-9. Są to oddziały policji w Stanach Zjednoczonych, składające się z umundurowanych przewodników i ich psów. Są one szkolone, aby docelowo pomagać przy patrolach, wykrywać narkotyki czy materiały wybuchowe.