48 godzin w Dubaju. Możesz spędzić je tanio lub wystawnie

Dubaj to doskonałe miejsce na wycieczkę. Wyjazd można zaplanować na dwa sposoby. Wszystko zależy od zasobności naszego portfela. Poniżej przedstawiamy dwie opcje spędzenia 48 godzin w Dubaju: w wersji tańszej oraz na "bogato".

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

W Dubaju każdy znajdzie coś dla siebie w zakresie indywidualnych upodobań i zasobu portfela. (Shutterstock.com)

Nocleg w Dubaju

Osobom z niskim budżetem proponujemy zakwaterowanie w zabytkowej dzielnicy Al Fahidi. Wersja nieco droższa to hotele z licznymi udogodnieniami – Fairmont The Palm, Jumeirah Al Naseem, Waldorf Astoria The Palm czy The Westin Dubai Mina Seyahi. Dla osób spragnionych luksusów polecamy bardzo drogie Al Maha Resort & Spa, The Bulgari Resort & Residences, Jumeirah Dar Al Maysaf czy Burj Al Arab. Znajdziesz tam wszystko, czego zapragniesz.

Al Fahidi Podziel się

Nasz dzień zaczynamy od najważniejszego posiłku dnia, czyli śniadania. W mieście znajdziesz mnóstwo niewielkich, ulicznych kawiarenek, które zapraszają turystów na tanie, smaczne i proste śniadania. Można wpaść do Raju Omelet. Jeśli dysponujesz trochę większą gotówką, to możesz pozwolić sobie na Al Quozhaunt Tom & Serg. Z karty możesz wybrać śniadanie w stylu wietnamskim lub zakosztować tostów z awokado. Dla osób, których nie ogranicza żaden budżet polecamy wizytę w La Serre. To ekskluzywna propozycja dla tych, którzy pragną przenieść się w paryski klimat z dawnych lat.

Raju Omlet Podziel się

Zdecyduj, co lubisz

Po śniadaniu warto odwiedzić Zatokę Dubajską. Przeprawa łodzią z pewnością nie uszczupli twojego budżetu. Dla tych, którzy posiadają trochę więcej gotówki polecamy liczne muzea. Jeśli dysponujesz sporymi zasobami finansowymi to zdecyduj się na wizytę w ekskluzywnym SPA - Hamman Experience atTalise Spa. Znajdziesz tam bogatą ofertę różnorodnych zabiegów upiększających – np. masaż płatkami róż.

Abra Ride Podziel się

Na obiad, przy niższym budżecie, warto udać się do Eat&Drink. Dla osób, które pragną spożyć lunch w nieco bardziej idyllicznym klimacie, proponujemy obiad w cudownym ogrodzie, który wystrojem przypomina tawerny na greckiej wyspie.

Eat&Drink Podziel się

Osobom, które nie mają ograniczonych zasobów finansowych poleca się odwiedzenie jednej z najbardziej kultowych restauracji w mieście – At.Mosphere w Burdż Chalifa, gdzie oprócz wykwintnej kuchni, będziesz miał możliwość podziwiania najpiękniejszych widoków w mieście.

At.Mosphere Podziel się

Poczuj egzotykę Dubaju

Jeśli chcesz spalić nadmiar kalorii proponujemy odwiedzenie Muzeum Kawy i Muzeum w Dubaju czy wizytę w Centrum Kultury czy Historii. To miejsca, w których dowiesz się wielu ciekawych rzeczy o tradycji miasta i poznasz lokalne tradycje. Dla osób z nieco większym budżetem oferujemy popołudniowy wypad do parku VR Park ulokowanym w The Dubai Mall. 18 poziomów z różnorodnymi atrakcjami sprawi, że każdy znajdzie tam coś odpowiedniego dla siebie.

IMG Worlds of Adventure Podziel się

Tym, których stać na bardziej luksusowe atrakcje polecamy wizytę w IMG Worlds of Adventure czy Parks & Resorts lub też Bollywood Parksand Legoland. To miejsce niezwykłe, które zapewnią rozrywkę dla całej rodziny. Wstęp jednak sporo kosztuje, a każda atrakcja jest dodatkowo płatna. Jednakże dobra zabawa i wspaniałe przeżycia gwarantowane!

Bollywood Parks Podziel się

Kolację dla turystów niskobudżetowych oferuje m.in. restauracja Bu Qtair. Zakosztujesz tam nadmorskich specjałów – smażonych krewetek czy nieznanych gatunków ryb. Dla fanów steków warto polecić usytuowaną w śródmieściu restaurację Le Relais de l'Entrecote. Luksusową kolację oferuje La Petite Maison. To lokal, który słynie z typowo prowansalskiego wystroju oraz specjałów mistrzów francuskiej kuchni.

La Petite Maison Podziel się

Wieczór w Dubaju – postaw na rozrywkę!

Wieczorem warto udać się na spacer po nadmorskiej dzielnicy Dubaju. Dla tych z nieco większym budżetem polecamy kino czy wizytę w klubie tanecznym. Osobom, które nie liczą się z wydatkami proponujemy jedyny w swoim rodzaju spektakl – La Perle by Dragone, z opisami akrobatycznymi, urzekającą scenografią i doskonałą muzyką.

Dubaj nocą Podziel się

W drugiej dobie pobytu w Dubaju warto zjeść niedrogie śniadanie na wynos w Surf House Dubai. Dla fanów żywności ekologicznej oferujemy nieco droższą opcję w postaci Clinton St. Baking Company, która słynie z wspaniałych naleśników i gofrów. Dla poszukiwaczy czegoś w wersji exclusive oferujemy śniadanie w iście królewskim stylu w jednym z najpiękniejszych lokali w Dubaju – The Farm at Al Barari.

Surf House Dubai Podziel się

Zapamiętaj egzotyczne pejzaże

Rankiem możesz wybrać się na plażę lub też podziwiać widoki ze tarasu widokowego Burdż Chalify. Dla osób bez limitów finansowych proponuje się korzystanie z kąpieli słonecznych i cudownych basenów w luksusowym The Terrace at the Burj Al Arab. To miejsce w stylu VIP, nie ma tam tłumów i panuje błoga cisza.

Widok z Burdż Chalify Podziel się

Tani obiad można zjeść w Zaatar w Zeit. Pyszny posiłek w nieco droższej cenie, spożyjemy w Jones the Grocer. Na romantyczny obiad w drogiej restauracji zaprasza nas Pierchic. Obiad z tej restauracji zostanie przywieziony w dowolnie wybrane przez ciebie miejsce- np. nad wodę. Poczujesz się, jakbyś żył na Malediwach.

Po śniadaniu, dla osób z nieco uboższym portfelem proponujemy wycieczkę samochodową po mieście i piknik w plenerze. Więcej kosztować będzie nas wizyta na pustyni. Zaś dla tych, których stać na droższe atrakcje poleca się wizytę w Ski Dubai.

Ski Dubai Podziel się

Ukojenie po szalonym dniu znajdziesz na kolacji w taniej restauracji Ravi. Dla wielbicieli peruwiańskiego jedzenia poleca się odwiedzenie Coya at the Four Seasons Jumeirah. Kolacja VIP może odbyć się w inspirowanej kuchnią azjatycką Zumie. Zakosztujesz tam najlepszych na świecie specjałów kuchni japońskiej i chińskiej.

Coya Podziel się

Koniec dnia ukoronuj obejrzeniem niesamowitej fontanny w centrum Dubaju i pokazów ulicznych. Dla spragnionych energetycznych pląsów polecamy kluby taneczne, usytuowane przy plaży. Jeśli stać cię na ekskluzywne zakończenie wizyty w Dubaju, to polecamy udanie się na operę.

Fontanny w Dubaju Podziel się

Dubaj to miasto ogromnych możliwości także pod względem wypoczynku. Mnogość i różnorodność atrakcji sprawia, że dwudniowy pobyt w mieście może być wypełniony po brzegi przyjemnymi aktywnościami oraz próbowaniem bogatego wyboru potraw pochodzących z odmiennych kulturowo miejsc. Tu każdy znajdzie coś dla siebie w zakresie indywidualnych upodobań i zasobu portfela.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl