56 lat od największej tragedii w polskich górach. Pod lawiną zginęło 19 osób

To trwało kilka sekund

Ok. godz. 11 w miejscu, w którym droga skręca w lewo i wychodzi na zbocze Kopy w kierunku do górnej stacji wyciągu doszło do najgorszego. Z górnych krawędzi Białego Jaru poleciała lawina. Akcję ratunkową podjęto niemalże natychmiast. Brakowało jednak sprzętu – ratownicy początkowo używali łopat do węgla. Do akcji włączyli się żołnierze z Jeleniej Góry i czescy ratownicy z Horskiej Służby. W sumie w akcji wzięło udział 1100 osób.