7 sposobów na letni relaks w Wysokich Tatrach

2. A może z głową w chmurach?

Najczęściej odwiedzana atrakcja w Tatrach Wysokich to wisząca kolej linowa na Łomnicę, która zawiezie Cię prosto na szczyt znad Łomnickiego Stawu. 855 metrów, które przejedziesz wiszącą czerwoną kabiną to atrakcja, którą z pewnością zapamiętasz na zawsze. Podróż na drugi co do wysokości szczyt Tatr potrwa około 8,5 minuty. Kolej składa się z trzech etapów, ale to ten ostatni, w którym przelatujemy nad przepaścią, najbardziej zapada w pamięć i zapiera dech w piersiach. Przejazd tym wyjątkowym wagonikiem to jedyna możliwość dostania się na szczyt, inne drogi dostępne są dla zwykłych turystów jedynie z górskim przewodnikiem. Na samym szczycie Łomnicy odnajdziesz istny ogród botaniczny, gdzie do chwili obecnej wyróżniono ponad 100 gatunków porostów, 40 gatunków mszaków i 34 gatunki roślin kwitnących. Zapamiętuj chwile i łap każdy moment- bo na górze możesz spędzić jedynie 50 minut. Ale spokojnie! To wystarczająco, aby podziwiać skały, granie i górskie widoki. Jeśli jednak 50 minut to dla Ciebie stanowczo za mało, zawsze możesz pokusić się o wynajęcie apartamentu na samym szczycie i wypić poranną kawę na samym szczycie Łomicy!