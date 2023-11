9 rano w pociągu z Warszawy. Pasażerowie poruszeni

"To obleśne"

Pasażer z piwkiem (w papierowej torbie) sączy piwo przez niecałą godzinę. - Ciekawe, co za to grozi? - zastanawia się jedna z pasażerek. - Akurat otworzył po kontroli biletów, pewnie wiedział, co robi - dodaje druga. - Ale, na miłość boską, jest 9 rano. Ciekawe, o której zaczął...