95-lecie PLL LOT – jak zmieniała się siatka połączeń narodowego przewoźnika

26 października 2003 r. nadszedł kolejny przełomowy moment dla PLL LOT, a było nim dołączenie do sojuszu Star Alliance. Został założony w 1997 r. i zrzesza największych przewoźników lotniczych z całego świata. Obecnie należy do niego 26 firm. W 2015 r. LOT był gospodarzem spotkania szefów linii lotniczych, które należą do Star Alliance. Rok później uruchomiono 17 nowych tras, w tym m.in. do Tokio. Później pojawiły się połączenia m.in. z Krakowa do Chicago, z Warszawy do Singapuru, a także z Rzeszowa do Nowego Jorku i Tel Awiwu. W 2018 r. PLL LOT został wyróżniony przez Global Traveler jako najlepsza linia lotnicza Europy Wschodniej, a w 2020 r. stał się trzecią linią w Europie, która uruchomiła bezpośrednie połączenie z Pekinem.