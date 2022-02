99,6 proc. zaszczepionych i ani jednego przypadku koronawirusa. Jeden turysta wszystko zmieni?

Otworzyli granice, wirus się ujawnił

Kraj zamknął swoje granice na początku 2020 r., gdy świat ogarnęła pandemia COVID-19. udało im się utrzymać bez zakażenia koronawirusem prawdopodobnie aż do teraz. Od stycznia br. mieszkańcy Nowej Zelandii mogą do niego przybywać, bez obowiązku przechodzenia kwarantanny. Ci robią to chętnie, ale niestety, jak poinformował premier Mark Brown, jeden z turystów z tego kraju, który spędził na Wyspach Cooka osiem dni, został pozytywnie zdiagnozowany po powrocie do Nowej Zelandii w zeszłym tygodniu.